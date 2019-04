Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proprietário de café espancado durante assalto em Almada

Assalto aconteceu durante a tarde deste domingo.

14:22

Um homem, de 60 anos, proprietário do café "Gigi" em Cacilhas, Almada, foi espancado na tarde deste domingo na sequência de um assalto ao estabelecimento.



A vítima foi inicialmente transportada para o Hospital Garcia de Orta. Posteriormente foi transferida para o Hospital de São José onde aguarda uma operação ao crânio.



O assalto ocorreu na sequência de um desacato que ocorreu durante a tarde quando um homem estava a aspirar o carro.



Um indivíduo estaria a descer a rua quando tropeçou no fio do aspirador. O homem que tropeçou começou a insultar o senhor que estava a aspirar.



Depois de se acalmarem o homem que tropeçou foi-se embora, no entanto regressou mais tarde juntamente com outros indivíduos.



Os sujeitos atiraram pedras contra o establecimento, causando estragos, e depois começaram a espancar o proprietário do café que ficou com ferimentos graves.



Além dos desacatos e dos estragos causados, os indivíduos roubaram ainda cerca de 40 euros.