PSP atacada a tiro obrigada a disparar para acabar com festa em Elvas

A PSP de Portalegre foi recebida a tiro após tentar acabar com uma festa que estava a decorrer na cidade de Elvas. A ocorrência deu-se perto das 00h30 deste domingo e, quando chegaram ao local, os elementos policiais foram recebidos com arremesso de pedras e garrafas de vidro por um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas. Foram ainda audíveis dois disparos.Devido ao número insuficiente de operacionais no local, foram solicitados reforços tendo posteriormente chegado uma Equipa de Intervenção Rápida e uma Equipa de Investigação Criminal.Quando tentaram falar com o proprietário do espaço onde estava a decorrer a festa, os agentes foram novamente ameaçados e alvo de tentativa de agressão por parte dos presentes. Os polícias presentes efetuaram três disparos de ShotGun para acalmar os presentes e 4 indivíduos acabaram por ser detidos.Três dos detidos tiveram necessidade de receber tratamento hospitalar, tendo tido alta 01h30 depois de chegarem ao Hospital de Elvas.Os detidos vão ser presentes a tribunal esta segunda-feira para conhecer as medidas de coação.