PSP multa treze pessoas em festa com dezenas de pessoas no restaurante Lapo em Lisboa

A PSP multou treze pessoas na noite desta quinta-feira, no Bairro Alto, em Lisboa, por incumprimento do dever geral de recolhimento obrigatório, presentes numa festa com dezenas de pessoas no restaurante Lapo.

As autoridades referem que "o evento ocorreu em edifício no Bairro Alto onde se situa o restaurante "LAPO", que se encontrava encerrado, tendo a PSP abordado os participantes, após saída do referido edifício, para efeitos de identificação e participação às autoridades competentes".





Recorde-se que o Estado de Emergência em vigor obriga ao recolhimento domiciliário obrigatório bem como o encerramento de restaurantes.