Quatro bombeiros feridos em colisão de carro de combate a incêndios contra árvore

Quatro bombeiros, com idades compreendidas entre os 20 e os 55 anos, ficaram feridos este domingo na sequência de uma colisão contra uma árvore à saída do quartel, na Avenida Nunes da Silva, em Ovar.Duas das vítimas estão em estado grave. Foram todos transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira.A PSP de Ovar procedeu ao corte da estrada onde se deu o acidente.O alerta para este acidente foi dado às 13h47. Encontram-se no local 20 operacionais, apoiados por nove viaturas.Em atualização