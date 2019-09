Rapper baleado durante assalto a residência de luxo

O rapper inglês Mist foi baleado durante um assalto na noite desta terça-feira numa residência em Almancil, Algarve.O jovem terá sido atingido na perna por um grupo de assaltantes irlandeses que levaram dinheiro, ouro, documentos, passaporte e telemóvel do músico. Mist foi transportado para o hospital de Faro por amigos.O músico teve alta hospitalar na manhã desta quarta-feira.O alerta foi dado cerca das 22h00 e no local estiveram a PSP, GNR e PJ.Ao contrário do que tinha sido inicialmente avançado pelo, e segundo um esclarecimento do Resort Quinta do Lago, o crime não ocorreu dentro da Quinta do Lago.