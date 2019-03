Reclusos da cadeia de Vale de Judeus filmam-se em combate ilegal de boxe

Combate realizou-se na sala de convívio de reclusos, no pavilhão C.

Por Miguel Curado | 13:19

Dois reclusos da cadeia de Vale de Judeus, uma das prisões mais problemáticas do país, foram filmados nesta quinta-feira a realizar um combate ilegal de boxe no interior da cadeia.

O Correio da Manhã teve acesso à filmagem, com cerca de 3 minutos, e que foi colocada no perfil de um dos intervenientes no combate.

Ao que o nosso jornal apurou, o combate realizou-se na sala de convívio de reclusos, no pavilhão C de Vale de Judeus.

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais proíbe a realização de lutas dentro dos estabelecimentos prisionais, e impede igualmente a posse e uso de luvas de boxe por parte dos reclusos.

Recorde-se que no início de fevereiro, o CM divulgou em primeira mão uma outra filmagem, desta feita na cadeia de Paços de Ferreira, na qual reclusos captaram uma festa de aniversário, que foi mesmo transmitida em direto para o perfil de Facebook de um dos presos. Fernanda Barbosa, na altura diretora do estabelecimento prisional, acabou por demitir-se em sequência da polémica.