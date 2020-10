Um jovem de 16 anos morreu esta quinta-feira à noite depois de ter sido esfaqueado na estação de comboios da Amadora.Segundo apurou oo crime teve origem numa rixa entre dois grupos. A vítima foi atingida com três facadas no tórax.O jovem acabou por morrer no local quando estava a ser socorrido pelo INEM.O alerta foi dado pelas 20h15.A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.As autoridades recolheram imagens de videovigilância da estação, tanto do átrio como na plataforma.