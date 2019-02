Rixa violenta em bar de Carcavelos obriga a PSP a disparar

Vídeo mostra confronto entre várias pessoas aconteceu na madrugada deste domingo.

Por João Tavares | 12:37

Uma discussão entre várias pessoas, na madrugada deste domingo, à porta de um bar de Carcavelos, obrigou a PSP a fazer quatro disparos de advertência para o ar.



A contenda durou largos minutos e a CMTV teve acesso às imagens exclusivas da luta entre os elementos de dois grupos. Duas pessoas acabaram por ser transportadas para o hospital, com vários hematomas e ferimentos, e a PSP procedeu à identificação de quatro pessoas.



Só com a chegada de mais meios das autoridades policiais é que a briga terminou. A PSP apreendeu ainda uma chave de rodas que terá sido usada como arma. Contudo, relatos falam em pessoas armadas com facas e no arremesso de várias pedras.

O alerta para esta situação foi dado pelas 04h30 da manhã, para junto de um bar na Estrada da Rebelva, em Carcavelos. Os participantes na rixa ter-se-ão envolvido na luta após terem abandonado aquele espaço de diversão noturna.









A PSP está agora a investigar este confronto, tendo os feridos sido assistidos pelo INEM e depois transportados ao hospital de cascais pelos bombeiros da corporação da Parede.