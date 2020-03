Suspeita de coronavírus isola oito PSP numa esquadra dos Açores

Oito agentes da PSP estão em isolamento preventivo na esquadra de Povoação, ilha de São Miguel, Açores, por suspeita de que um deles posse ter sido contaminado com o virus Covid-19, confirmou ao CM fonte oficial da Direção Nacional da PSP, adiantanto que existem dois casos semelhantes (mas apenas com um elemento policial cada) em instalações policiais da Grande Lisboa e em Bragança.

"Houve um elemento policial que apresentou sintomas compatíveis e contactou-se a autoridade de Saúde. Conforme previsto no plano de contingência da PSP, que está a ser seguido à risca, foram colocados também em isolamento preventivo sete polícias que contactaram com o colega com sintomas.





Foram recolhidas análises pela autoridade de Saúde e aguardam-se os resultados", referiu a mesma fonte. O isolamento está a ser cumprido no interior da esquadra. O policiamento está a ser assegurado por outras esquadras vizinhas.

Na Grande Lisboa e em Bragança há também casos de polícias que apresentaram sintomas, um em cada local, "e estão a ser geridos conforme o plano de contingência". "São ainda meras suspeitas", explica a fonte, e nestes casos também se aguardam resultados das análises.