Tio e sobrinha sequestrados e baleados em assalto na Lourinhã

Duas pessoas foram sequestradas e baleadas este domingo na Lourinhã, no distrito de Lisboa, durante um assalto.As duas vítimas foram encontradas, em localidades diferentes, com um tiro na cabeça. Osabe que as duas pessoas são tio e sobrinha.A mulher, de 53 anos, foi encontrada cerca das 10h30 deste domingo e estava amarrada nas mãos e nos pés. Foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado grave.Já o tio desta mulher foi encontrado há poucos minutos, sabe oAs autoridades estão a investigar o caso, do qual o alerta foi dado cerca das 08h30. A polícia Judiciária encontra-se no local.Um homem português e outro brasileiro estão a ser procurados por serem suspeitos. Encontram-se em fuga.Em atualização