Trabalhador do porto de Lisboa morre atropelado por máquina

Um homem de 56 anos morreu, esta quinta-feira, atropelado por um empilhador no Terminal Multiusos do Beato, no Porto de Lisboa.



A vítima era um estivador, que estava a trabalhar na arrumação dos contentores, quando foi colhido pela máquina que fazia o transporte dos mesmos.





O alerta foi dado cerca das 19h00 e no local estive a Polícia Marítima do Porto de Lisboa, o INEM e os Bombeiros Sapadores de Lisboa.O óbito foi declarado ainda no local.As causas que deram origem ao acidente vão agora ser investigadas.A família da vítima está a receber apoio psicológico de elementos do gabinete de psicologia da Polícia Marítima.