Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e criança morrem em despiste brutal no Montijo. Mãe em estado grave

Alerta para o acidente foi dado às 14h31 na EN4, que está cortada na totalidade.

16:06

Uma criança e o pai morreram esta segunda-feira num brutal acidente na EN4, no Montijo, quando a viatura em que seguiam entrou em despiste e embateu com grande violência num sobreiro à beira da estrada.



A mãe ficou em estado grave e foi transportada para o hospital.



A criança, que terá uma idade compreendida entre os 2 e os 5 anos, estava na cadeira de retenção e terá sido projetada da viatura, avançam testemunhas no local.



O pai estaria ao volante da viatura. Os pais terão cerca de 30 anos.



O acidente originou o corte na Estada Nacional 4, na freguesia de Faias, no Montijo, distrito de Setúbal, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



"Tratou-se do despiste de um automóvel ligeiro de passageiros", disse à Lusa fonte do CDOS.



O mesmo responsável indicou ainda que "a Estrada Nacional 4 se encontra cortada na totalidade".



O alerta para o acidente foi dado às 14h31 e, neste momento (cerca das 15h45), ainda se encontram no local 23 bombeiros, oito veículos e um helicóptero do INEM.