Colisões matam e ferem ciclistas

Um homem de 33 anos perdeu a vida na N4, em Pegões Velhos.

Por João Tavares | 08:47

No espaço de apenas sete horas, dois ciclistas foram colhidos brutalmente por viaturas, tendo um deles morrido na zona do Montijo. O outro encontra-se em estado grave no Hospital Garcia de Orta, Almada, após um segundo acidente na área de Sesimbra.



A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação, tenta agora apurar as circunstâncias em que tiveram lugar as duas colisões.



O primeiro acidente, que se revelou fatal para um homem de 33 anos, teve lugar pelas 02h30 da madrugada deste domingo. O alerta foi dado para a EN4, perto da localidade de Pegões Velhos, no Montijo. O ciclista seguia numa bicicleta de BTT quando foi atingido por uma viatura ligeira. De imediato foram alertados meios dos Bombeiros de Canha, do INEM e da GNR. Apesar de todos os esforços das equipas de socorro, o óbito acabou por ser declarado no local e o corpo transportado para a morgue. Joaquim Lourenço, que trabalhava numa empresa de flores, residia perto do local onde se deu o acidente.



Já pelas 09h30 da manhã, um outro acidente algo semelhante teve como cenário as imediações da rotunda da NATO em Marco do Grilo, Sesimbra.



À chegada, os bombeiros da corporação local depararam-se com uma vítima em estado bastante grave. Esta acabou por ser estabilizada no local e depois transportada a uma unidade hospitalar. Enquanto decorreram os trabalhos de socorro, os militares da GNR condicionaram a circulação rodoviária no local.