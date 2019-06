Três homens em estado grave após despiste no IP2 em Estremoz. Vítimas estavam alcoolizadas

Três pessoas ficaram gravemente feridas na sequência de uma colisão no Itinerário Principal (IP2), no cruzamento de Santo Amaro, em Estremoz, durante a manhã deste domingo.As autoridades no local confirmaram aoque as vítimas estavam sob o efeito de álcool.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Évora, para o local foram mobilizados os Bombeiros de Estremoz e Monforte, assim como uma patrulha da GNR e o INEM num total de 29 operacionais, 10 viaturas de apoio e foi acionado um meio aéreo para o local.