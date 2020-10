Um despiste de um automóvel provocou, na noite deste domingo, uma vítima mortal e dois feridos graves.



O acidente ocorreu nas proximidades do IPO, em Paranhos, com um veículo em que seguiriam quatro pessoas, uma das quais acabou por não resistir aos ferimentos.

O alerta foi dado pelas 20h40. No local, encontram-se a PSP e os Sapadores do Porto.



Pelas 22h45 estavam no local 21 operacionais, apoiados por oito veículos.