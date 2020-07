Vítima de assalto filmado em Aveiro com sequestro de menores tenta ajuste de contas a tiro

A vítima do assalto filmado em Aveiro com sequestro de menores deslocou-se na madrugada desta segunda-feira à casa dos suspeitos para "um ajuste de contas".Segundo apurou o CM, o pai das crianças sequestradas dirigiu-se à casa da ama dos filhos com uma arma. Foram ouvidos disparos e a PJ esteve no local por se tratar de um incidente com arma de fogo que, no entanto, aquela polícia já não conseguiu localizar.A Polícia de Segurança Pública está a investigar o assalto à residência onde estava a ama e três crianças menores de 5 anos . O assaltante escapou com ouro, dinheiro e a viatura da mulher que cuidava das crianças.