Homem sequestra três crianças durante assalto em Aveiro

Um homem assaltou uma residência em Aveiro e sequestrou três crianças [imagens de videovigilância permitem ver apenas duas] menores de 5 anos e a ama destas durante a invasão que levou a cabo. O assaltante, procurado pelas autoridades, escapou com ouro, dinheiro e a viatura da mulher que cuidava das crianças. Câmaras de videovigilância captaram o assalto e sequestro.



O pai das crianças, Luís Almeida, falou com o CM/CMTV e contou os momentos de horror vividos pela famíllia. "Eu estava numa reunião quando uma vizinha me ligou a contar que a casa tinha sido assaltada. Chegámos ainda antes das autoridades", contou.





"O assaltante entrou de faca apontada. A ama dos nossos filhos tinha a porta da rua aberta e estava a pôr umas coisas a arejar, e ele aproveitou. Encostou-os a uma parede e obrigou-os a irem para a casa de banho, onde os fechou, antes de revistar a casa", explicou Luís Almeida.Esta é a segunda vez que a casa da família é assaltada e José suspeita que se trate da mesma pessoa. "Estamos preocupados em termos as crianças em casa, queremos apanhar o responsável", diz o pai das crianças, assumindo que toda a família "tem medo".As autoridades investigam.