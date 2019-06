Vivenda onde triatleta Luís Grilo foi morto não é paga desde o ano passado

A vivenda que pertencia a Luís Miguel Grilo e onde de resto o triatleta foi morto não é paga desde o ano passado. O banco pode ficar com a casa avaliada em cerca de 150 mil euros.



A CMTV esteve dentro da casa onde Luís Miguel Grilo foi executado com um tiro na cabeça.





Recorde-se que a defesa do amante de Rosa Grilo vai a tribunal pôr em causa as provas recolhidas pelo Laboratório de Polícia Científica (LPC) - o CSI da PJ - e que ligam António Joaquim ao homicídio do triatleta Luís Miguel Grilo. A estratégia é revelada na contestação da acusação do amante de Rosa Grilo, à qual oteve acesso.No documento, o advogado do arguido pede acesso às "fotografias 360o tiradas a todos os projéteis resultantes dos disparos experimentais feitos pelo LPC".Foi este exame que permitiu ligar a bala encontrada na cabeça de Luís Miguel Grilo à arma apreendida em casa de António Joaquim. As estrias das munições e o cano da pistola correspondem a uma arma idêntica à arma do amante de Rosa Grilo - uma CZ 7,65 mm, pouco comum em Portugal.