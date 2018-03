Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente fere nove militares em Vendas Novas

Sinistro ocorreu no acesso à A6, junto à fábrica da Parmalat.

20:57

Um acidente com um carro militar que transportava mais de duas dezenas de passageiros, provocou pelo menos nove feridos feridos e está a mobilizar vários meios de socorro para um acesso à A6, em Vendas Novas, Évora, junto à fábrica da Parmalat.



Ao que o CM pôde apurar, os passageiros que seguiam na viatura são todos alunos da Academia Militar que estariam em exercicío naquela zona.



No local estão elementos da PSP, dos Bombeiros e do INEM, apoiados por 26 ambulâncias, dois meios aéreos e quatro VMER.



Recorde-se que este é o segundo acidente em dois dias que se regista naquela autoestrada. Na passada quinta-feira, um autocarro que transportava 38 passageiros - turistas e um motorista - despistou-se entre a zona de Vendas Novas e de Montemor-o-Novo.



Em atualização