Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarvios vão a Espanha comprar gás e gasóleo

Em Portugal, uma garrafa de gás custa cerca 26 euros. Do outro lado da fronteira, ronda os 14 euros.

Por Rui Pando Gomes | 09:43

Muitos algarvios residentes junto à fronteira estão a ir comprar gás e a abastecer o carro de gasóleo a Espanha, onde uma botija pode custar quase metade do preço do que em Portugal e o combustível é cerca de 40 cêntimos mais barato.



Uma garrafa de gás butano de 13 quilogramas custa, em média, 26 euros em Portugal. Já em Espanha, o mesmo produto pode ser adquirido por aproximadamente 14 euros. No nosso país, o gasóleo pode custar até 1,60 euros por litro. Em Ayamonte, ronda os 1,20 euros.



Para poupar dinheiro, muitos algarvios dirigirem-se aos postos de combustíveis mais próximos da fronteira para comprar estes dois produtos.



Um deles é Carlos Ramalho, residente em Vila Real de Santo António, que aproveita as deslocações a Ayamonte para abastecer e comprar gás, porque "uma garrafa lá equivale aqui a duas" e os combustíveis para os automóveis também são mais baratos.



De Vila Real de Santo António a Ayamonte, gasta "10 minutinhos para cá e 10 para lá" e a poupança no gasóleo e gás "compensa" a viagem de 15 quilómetros pela ponte sobre o Guadiana.



Ricardo Castro também fez notar a grande diferença de preços existentes dos dois lados da fronteira, afirmando que "uma garrafa ali em Portugal, em Castro Marim", localidade onde reside, chega a estar "a 29 euros e aqui é 14,60 euros".



Garante que vai sempre a Espanha comprar gás e abastecer o automóvel de gasóleo e salientou ainda que costuma também levar "muitas coisas, como bebidas", porque "é tudo muito mais barato do que em Portugal", considerou.