"Alguns estavam magros, mas não os tratei mal": João Moura nega maus-tratos a cães

"Alguns estavam magros, mas não os tratei mal": foi desta forma que o cavaleiro João Moura reagiu à detenção por suspeitas de maus-tratos a cães, esta quarta-feira."Agora vão instruir o processo e vai seguir para a frente. Já prestei as minhas declarações e estou em casa tranquilo e com a consciência tranquila. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não tratei mal os meus cães", disse João Moura em declarações ao jornal O Farpas.O cavaleiro foi detido por volta das 08h00, na sequência de uma investigação levada a cabo pela GNR. Foram apreendidos 18 cães de raça Galgo Inglês. Os animais estavam subnutridos.O cavaleiro terá sido presente a interrogatório no Tribunal de Portalegre, tendo saído sujeito a Termo de Identidade e Residência.