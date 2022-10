Uma menina de 13 anos agrediu uma colega e tentou barricar-se numa sala de aulas, provocando ferimentos autoinfligidos com um x-ato, ao início da tarde desta sexta-feira, na Escola Secundária de Odivelas.

A aluna ainda se tentou barricar na sala de aulas, mas foi travada por uma professora.

A PSP esteve no local. As duas meninas, ambas com ferimentos ligeiros, foram levadas pelos bombeiros para o Hospital Beatriz Angelo, em Loures.