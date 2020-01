Aluno leva navalha para a escola e acaba ferido no pescoço

Levava no bolso uma navalha e exibiu-a numa discussão com um colega. Mas o aluno de 17 anos, da escola Alberto Sampaio, em Braga, acabou ferido com a própria arma, no pescoço, pelo rival, de 18, da mesma escola.A vítima sofreu ferimentos ligeiros. A PSP de Braga investiga e a direção da escola já decidiu suspender os dois estudantes preventivamente.O alerta foi às 10h30 desta quinta-feira. A agressão aconteceu na zona do parque de estacionamento, a escassos metros do portão da escola. Vários alunos assistiram e alertaram de imediato as autoridades. Os dois teriam já discussões anteriores.