Mulher morta por marido com 15 golpes de navalha

Gabriela Monteiro, de 46 anos, foi assassinada com pelo menos 15 golpes de navalha, no pescoço e no peito, pelo marido, Paulo Fernandes, de 47, de quem estava separada há cerca de dois meses.A mulher, que deixa um menino de 13 anos e uma filha de 22, foi surpreendida pelo agressor à porta do prédio onde vivia, junto da esquadra da PSP e do Tribunal de Braga, na quarta-feira à noite. O homicida entregou-se na esquadra com a navalha ensanguentada e confessou ... < br />