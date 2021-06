O primeiro dia de António Joaquim no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), onde vai cumprir duas semanas de isolamento, foi passado fechado numa cela individual do piso superior da Ala F, onde mais 12 reclusos se encontram na mesma situação. O ex-amante de Rosa, condenado à pena máxima pelo homicídio de Luís Miguel Grilo, fez inclusive as refeições naquele espaço. Esta segunda-feira, deverá ser submetido a um ...