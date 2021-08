Amante de Rosa Grilo preso na ala dos violadores na cadeia de Lisboa

Os dias de António Joaquim na prisão de Lisboa são agora passados numa ala destinada a criminosos sexuais, que precisam de uma vigilância mais intensa. O ex-amante de Rosa Grilo, que desde 19 de junho está na cadeia da capital a cumprir os 25 anos de prisão a que foi condenado no processo do homicídio do triatleta Luís Grilo, foi transferido para a Ala D da referida prisão. Está numa cela individual, onde passa 22 horas do dia fechado.O espaço prisional onde o ex-amante de Rosa Grilo se encontra é dos mais pequenos da cadeia de Lisboa (que conta com cerca de 800 reclusos). Tem apenas 70 celas individuais, praticamente todas ocupadas por condenados a pesadas penas, no âmbito de crimes como violação, abusos sexuais, ou abusos sexuais de menores.