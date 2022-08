Ambulância dos bombeiros de Monsaraz inoperacional após chocar com javali

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz chocou, ontem, com um javali, perto da ponte do rio Degebe, em Évora. A viatura seguia em marcha de urgência. No interior da ambulância estavam dois bombeiros e uma mulher, de 52 anos, que tinham ido socorrer porque se sentiu mal. Na sequência da colisão a corporação foi obrigada a colocar a doente noutra ambulância, uma vez que a viatura acidentada ficou inoperacional. Só depois da troca foi possível transportar a mulher ao Hospital de Évora.O acidente ocorreu perto da meia-noite e ninguém sofreu ferimentos. A ambulância ficou muito danificada mas só hoje é que os danos serão avaliados. Os Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz têm seis ambulâncias de socorro e esta vai fazer falta.O javali não resistiu ao embate e morreu. Este não é o primeiro acidente que este tipo de animais provoca nas estradas do Alentejo. Na passada quinta-feira morreu um homem de 45 anos que seguia ao volante de um motociclo e embateu num javali, perto de Nossa Senhora de Machede, Évora.