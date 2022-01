Menino de seis anos e homem de 54 morrem em violenta colisão frontal

Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo.Na sequência do acidente há a registar três feridos graves, duas mulheres e um homem. As vítimas foram transportadas para o Hospital do Espírito Santo, em Évora. O segundo Comandante dos Bombeiros de Montemor-o-Novo, João Ramalho, disse aoque as três vítimas "tiveram de ser desencarceradas devido ao estado em que as viaturas se encontravam".O alerta foi dado às 17h30. O acidente obrigou ao corte do trânsito nas duas vias da Estrada Nacional.Em atualização