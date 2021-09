As forças de segurança estão a reforçar a vigilância e proteção às principais figuras do Estado, e às personalidades do combate à pandemia de Covid-19 no País, em sequência do ataque de militantes do movimento ‘Antivacinas’ ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e mulher, à saída de um restaurante de Lisboa. O número dois da hierarquia do País é um dos que deverá ter mais agentes do Corpo de Segurança Pessoal (CSP) da PSP a acompanhá-lo.









A imprevisibilidade dos ataques dos negacionistas, e sobretudo a dúvida sobre o emprego de violência, levou a uma reunião de urgência da direção da PSP no início desta semana. Pouco depois, era o próprio Sistema de Segurança Interna (entidade na dependência do primeiro-ministro, que coordena as forças de segurança no País), a reunir-se. A primeira medida de avaliação, e posterior reforço, de presença de elementos do CSP foi tomada com o vice-almirante Gouveia e Melo. O oficial de Marinha, que sempre recusou vigilância policial, anda agora acompanhado com uma equipa de seguranças.





Leia também MP da Relação de Lisboa abre inquérito para investigar juiz negacionista por difamação Segue-se a análise a outros políticos e técnicos de saúde com intervenções públicas e periódicas sobre medidas de combate à Covid-19. A ideia é que haja uma avaliação de risco, normalmente feita por operacionais dos Serviços de Informações e Segurança (SIS), à rotina dos mesmos. Nos casos em que não for decidido um reforço da presença do CSP, será feita uma avaliação de todas as deslocações públicas das mesmas entidades. A ideia é evitar que os negacionistas se apercebam das mesmas e assim conter o potencial de ameaça. Oficialmente, a PSP diz “estar atenta” à escalada de ameaças dos negacionistas.

"Postura de grupos tem vindo a mudar"

Nuno Carocha, porta-voz da PSP, disse esta sexta-feira à Lusa que esta força de segurança reconhece que “a postura de grupos que se dizem negacionistas tem vindo a mudar”. E que isso “está a ser integrado na avaliação das medidas de segurança a tomar”.







perfil



Rui Fonseca e Castro



Advogado ao longo de dez anos, tornou-se juiz este ano e foi colocado no Tribunal de Odemira. Viria a ser suspenso por incentivar o desrespeito pelas regras de proteção contra a Covid-19. O Ministério Público junto do Tribunal da Relação de Lisboa abriu um inquérito contra o juiz negacionista. Em causa está uma queixa, por difamação, apresentada pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, ao Conselho Superior da Magistratura na sequência de um “vídeo atentatório da sua honra”. No limite poderá ser sancionado com a expulsão da magistratura.





perfil



Fernando Nobre



Nasceu a 16 de dezembro de 1951, em Luanda, Angola. Médico, presidente fundador da Assistência Médica Internacional, ex-deputado do PSD e ex-candidato a Presidente da República, em 2011, contesta as vacinas contra a Covid-19. “Garanto aqui que os meus filhos e a minha neta nunca serão injetados”, afirmou numa manifestação negacionista, acrescentando ter provas que 93% a 97% dos testes PCR são falsos positivos. O médico tratou-se, tal como a mulher e a filha, com uma mistura de fármacos que a comunidade científica rejeita como tratamento.