Ameaça de massacre em três escolas de Viseu

Foi a partir do telemóvel de um jovem universitário de 20 anos que chegaram as ameaças de massacres, esta quinta-feira, a três escolas de Viseu.“Exijo que a escola feche, se isso não acontecer entro com uma caçadeira e mato quem lá estiver”, disse o agressor, pelas 14h00, quando contactou a Escola Básica Mestre Arnaldo Malho, em Rio de Loba.Para essas, a PSP montou um dispositivo. A polícia conseguiu localizar o telemóvel. O dono é um universitário de 20 anos que estava no ginásio quando foi identificado.