Ameaça e rouba duas mulheres com faca em Lisboa

Agentes da PSP detiveram um homem, de 23 anos, segundos depois de ter assaltado duas mulheres no Martim Moniz, em Lisboa. Foi apanhado a cerca de trezentos metros do local do crime, ainda na posse das duas malas que tinha obrigado as vítimas a entregarem depois de as ameaçar com uma faca.O caso ocorreu ao início da noite de sexta-feira, a poucos metros da esquadra da rua da Palma. As vítimas deram o alerta de imediato e os agentes conseguiram intercetar o suspeito rapidamente.O homem tem um vasto histórico criminal, sobretudo por furtos, e já tinha sido detido várias vezes. Presente a tribunal, recolheu em prisão preventiva.