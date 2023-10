As ameaças de morte do homem que há um ano enviou uma carta com uma bala ao Presidente da República levaram a mudanças na segurança de Marcelo Rebelo de Sousa. A revelação foi feita esta quinta-feira pelo diretor nacional da Polícia Judiciária, que defendeu em tribunal que Marco Aragão continua a representar um perigo quando não está medicado para a doença do foro mental de que é portador.









Ver comentários