Americano violento agride PSP em Lisboa

Um turista norte-americano, de 32 anos, que agrediu a namorada, da mesma nacionalidade e 28 anos, no hotel Tivoli no Parque das Nações, Lisboa, foi detido por insultar e agredir agentes da PSP, numa fuga rocambolesca em que se atirou da altura de seis metros do piso intermédio da Gare do Oriente para a rua.O homem bateu na namorada na madrugada de domingo. Embriagado, insultou os polícias enquanto os filmava com o telemóvel. Simulou ter sido atropelado pelo carro patrulha e deu uma cotovelada na cabeça de um agente.Fugiu então para a Gare do Oriente, onde deu o salto e se magoou. Ainda assim, continuou a correr e quando foi apanhado ainda resistiu com pontapés. Dois PSP ficaram feridos. Foi decretada a suspensão provisória do processo.