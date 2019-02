Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos choram morte de casal em Aljustrel

Diogo Silva, de 23 anos, e Aurora Pereira, de 22, eram namorados de longa data.

08:56

O excesso de velocidade terá estado na origem do despiste violento que matou o amante de carros Diogo Silva, de 23 anos, e Aurora Pereira, 22, namorados de longa data, no sábado à tarde, na EN261, em Aljustrel.



O acidente com o BMW conduzido por Diogo, que saiu da estrada e embateu numa árvore só parando no meio de um olival, causou ainda dois feridos. Uma jovem de 19 anos já teve alta; um rapaz, transportado de helicóptero para Lisboa, está internado.



Em choque, familiares e amigos publicaram este domingo, nas redes sociais, centenas de mensagens e fotografias em homenagem ao casal.