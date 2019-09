Amigos choram morte de ciclista atropelado no IC33 em Grândola

Telmo José Falcão, de 33 anos, reconhecido no 'mundo' do BTT e inspiração para muitos colegas de aventuras, morreu no passado dia 1 de setembro, atropelado, enquanto circulava de bicicleta no sentido Sines-Grândola do IC33.Um carro que seguia em sentido contrário, segundo a imprensa regional, colidiu com a bicicleta de Telmo e o ciclista não resistiu aos ferimentos.Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens ao apaixonado por BTT. Recentemente fez a ligação entre Roma-Santiago de Compostela-Grândola em bicicleta.Telmo Falcão foi atleta das primeiras equipas do Hóquei Clube de Patinagem de Grândola, um pioneiro do hóquei na região. Era ainda funcionário da Câmara Municipal de Grândola.O condutor do veículo que seguia em sentido contrário apenas ficou com ferimentos ligeiros, segundo o site TDS.