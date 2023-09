Amigos ocultam moto 4 do local do acidente que matou jovem de 24 anos em Cabeceiras de Basto

A moto 4 envolvida num acidente mortal, esta noite de sexta-feira, em Cabeceiras de Basto, foi removida do local do despiste, por amigos da vítima. Quando a patrulha da GNR de Cabeceiras de Basto chegou à EN206, em Ribeiro do Arco, encontrou apenas uma bicicleta.Os guardas aperceberam-se que o velocípede, não poderia ser o veículo envolvido na ocorrência e, após algumas diligências, localizou a moto 4 na posse de pessoas próximas do motociclista. Ao que tudo indica, Daniel Nabo, de 24 anos, que morreu na sequência do despiste, não teria habilitação legal para conduzir um veículo deste tipo.O Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Braga investiga as circunstâncias do acidente e as razões da remoção e ocultação da moto 4.O alerta foi dado, para os bombeiros Cabeceirenses, para um acidente rodoviário. Daniel Nabo entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães. A ambulância de suporte imediato de vida de Braga e uma equipa de psicólogos do INEM também foram mobilizadas para o local.