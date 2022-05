Amigos prestam homenagem a Igor Silva junto ao Estádio do Dragão

adepto do FC Porto que morreu nos festejos da conquista do título de campeão nacional, foi homenageado pelos amigos este sábado junto ao Estádio do Dragão, antes do jogo para a última jornada da Primeira Liga contra o Estoril.Um grupo do Ramalde reuniu-se nas imediações do local com cartazes com a frase "Sempre entre nós!" e fotos do jovem. foi feita uma homenagem , na Alameda do Dragão, na Invicta. Junto a algumas flores e velas colocadas no local foi escrita no chão a mensagem "Vai em paz, Igor".Renato Gonçalves, o suspeito do crime, foi detido pela Polícia Judiciária na noite da passada segunda-feira e encontra-se em prisão preventiva. O juiz revelou que o homicida confessou ter dado uma facada pelas costas à vítima e que depois fugiu. Em causa terão estado "questões pessoais" entre a vítima e o agressor.