A juíza do Tribunal do Bolhão, no Porto, concluiu que ao apelidar Mário Ferreira de "notório escroque" Ana Gomes ultrapassou os limites da liberdade de expressão e feriu a dignidade e a honra do empresário. A antiga eurodeputada justificava as palavras na rede social Twitter com as suspeitas de fraude fiscal em torno do dono da TVI na venda do navio ‘Atlântida’.









Ver comentários