André Ventura arguido por "discriminação por assédio" à comunidade cigana

O presidente e deputado único do Chega, André Ventura, que já anunciou a sua candidatura à Presidência da República, foi constituído arguido por "discriminação por assédio em razão da origem étnica", devido a publicações sobre a comunidade cigana. A imputação é feita pelo Alto Comissariado para as Migrações, que terá recebido uma denúncia contra o deputado. André Ventura arrisca uma multa.

André Ventura publicou um texto em que afirma, com base em quadros estatísticos, que "90% da comunidade cigana vive de ‘outras coisas’ que não o próprio trabalho", referindo-se mais à frente a "subsidiodependência".

O Alto Comissariado para as Migrações acusa o deputado de ter publico os quadros estatísticos "retirado do seu contexto e com o objetivo de atingir as comunidades ciganas". Uma conduta "discriminatória e hostil" e um discurso "ofensivo".

Ao CM, André Ventura afirma que "continua a perseguição do Estado a um líder da oposição e quem pensa diferente". "Já não sei em quantos processos sou arguido por dizer o que penso. Uma vergonha", lamenta.