"O Primeiro-Ministro solidariza-se imediatamente com o jogador de futebol, mas nunca o vimos fazer isto relativamente aos polícias, aos professores ou aos médicos agredidos, insultados e humilhados todos os dias", atirou André Ventura que ainda deixou uma 'hashtag' alusiva a Joacine.

O deputado do Chega, André Ventura, chamou hipócrita ao primeiro-ministro António Costa devido à mensagem solidária para com o avançado do FC Porto, Marega.O jogador maliano foi alvo de insultos racistas durante o V. Guimarães - FC Porto e várias figuras vieram colocar-se do lado do avançado.