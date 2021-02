Um homem, de 41 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Arronches, após os militares descobrirem a plantação de canábis que ele mantinha num anexo.As buscas decorreram na terça-feira e permitiram aos guardas apreender mais de 100 pés de canábis, um sistema de irrigação e outro de iluminação e ventilação, que garantiam as condições necessárias para as plantas crescerem.O homem tinha ainda 747 euros em dinheiro e dois telemóveis. Foi detido e presente a tribunal.