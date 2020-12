Português preso por gerir estufa de canábis com puxada de luz

Um português, de 56 anos, está entre os quatro detidos pela polícia da Catalunha, Espanha, por gerirem uma plantação de canábis. Além do crime de tráfico, o grupo é suspeito de ter feito uma puxada ilegal de luz para alimentar a estufa.



Do grupo faziam ainda parte um espanhol, um norte-americano e uma chinesa, que acabaram traídos pelo forte odor que saía da moradia onde mantinham a plantação. As autoridades apreenderam-lhes 2370 euros. A rede é suspeita de ter defraudado a companhia elétrica local em 20 mil euros.



