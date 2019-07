Traficantes gastam 3 milhões de euros em luz para cuidar de estufa na Maia

Durante cerca de um ano, um grupo cultivou no interior de uma fábrica, na Maia, uma grande plantação de canábis.A estufa, com cerca de 1000 m2 , era alimentada pelos sistemas de rega, ventilação e extração - todos eles ligados de forma ilícita a um posto de transformação, causando à operadora elétrica um prejuízo de três milhões de euros.Depois de vários meses de investigação, na segunda-feira, a PSP deteve em flagrante dois homens e uma mulher, ao que oapurou todos chineses, suspeitos de tráfico de droga.No interior da fábrica, aprenderam cerca de uma tonelada de plantas e folhas de canábis, tal como material de cultivo, colheita e acondicionamento. Confiscaram três mil euros e um BMW.As autoridades continuam a investigação que poderá vir a envolver mais detenções e outros crimes."Admitimos que haja mais pessoas envolvidas, estando a desenvolver mais diligências, nomeadamente na comercialização", disse o intendente Rui Mendes, comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.Os detidos vão ser hoje presentes a um juiz de instrução no Tribunal da Maia.