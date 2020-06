Angola pede investigação a desvio de milhões para o Dubai

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As autoridades judiciárias de Angola pediram ao Ministério Público (MP) de Portugal para investigar o alegado desvio de cerca de 100 milhões de euros da Sonangol para o Dubai, quando Isabel dos Santos era presidente da petrolífera angolana. O destino das verbas terá sido a Matter Business Solutions, offshore sediada no Dubai que será controlada por Isabel dos Santos. Nos últimos dois dias, o MP fez buscas em Lisboa, na zona do Porto e no Algarve,...