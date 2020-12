Antiga escola vira posto da GNR em Gondomar

A Câmara de Gondomar aprovou o projeto para a construção do novo posto da GNR de Fânzeres e S. Pedro da Cova, em Gondomar, num investimento superior a um milhão de euros. As futuras instalações ficarão na antiga Escola Básica da Bela Vista, que está desativada e é cedida pelo município, junto à Estrada D. Miguel.

A autarquia indica, em comunicado que a obra deverá iniciar "entre sete a oito meses", uma vez que, após a abertura do concurso público, serão recebidas as propostas, seguindo-se depois a adjudicação e o visto do Tribunal de Contas.

O atual posto da GNR está localizado no largo do Paço, em Fânzeres, e "dispõe de fracas condições, pelo que foi alvo de requalificações ainda este ano, num investimento de cerca de 30 mil euros, o qual objetivou um melhor atendimento à população e a melhoria das condições de trabalho dos militares a ele alocados, enquanto se aguarda pela construção do novo posto", refere o município.