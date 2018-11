Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antiga suinicultura vai dar lugar a hotel rural em Faro

Unidade hoteleira será construída a nascente da cidade, no Parque Natural da Ria Formosa.

Por José Carlos Eusébio | 08:59

Um hotel rural, com a categoria de quatro estrelas, vai ser construído num espaço anteriormente ocupado por uma exploração suinícola, no Parque Natural da Ria Formosa, em Faro. O relatório de conformidade ambiental do projeto de execução encontra-se em fase de consulta pública até ao dia 30 do corrente mês, por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.



O terreno tem uma área total de 46 146 metros quadrados, ficando situado a nascente da cidade de Faro - confina a sul com linha de caminho de ferro, a poente com a ribeira das Lavadeiras e a nascente com a estrada da Garganta. O designado hotel rural Flor de Sal será composto por três edifícios, dispondo de 40 unidades de alojamento (11 suites e 29 quartos).



O hotel contará ainda, entre outros equipamentos, com um restaurante e respetiva área suplementar (108 lugares sentados), duas salas de estar, uma esplanada exterior e uma sala polivalente. O estacionamento terá capacidade para 64 lugares.



O projeto prevê o reaproveitamento das lagoas de tratamento de efluentes da suinicultura para lagos de lazer e piscina biológica. Serão plantadas espécies autóctones para recuperação e manutenção da flora existente, segundo consta do documento em fase de consulta pública.



"A intervenção proposta conduzirá a uma indubitável melhoria significativa dos níveis de qualidade ambiental da área a intervir e da sua envolvente, designadamente através da requalificação paisagística dos espaços e da eliminação da emissão de odores e das pressões dos efluentes da atividade suinícola sobre o meio hídrico, que afetam as condições de salubridade local", refere o relatório de conformidade ambiental do projeto de execução.