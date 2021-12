Antigo autarca do Alandroal detido pela GNR

O ex-presidente da Câmara do Alandroal, João Nabais, foi detido terça-feira pela GNR, na sequência de um mandado do Tribunal da Relação de Évora. Tinha sido condenado, em 2019, a uma pena de cinco anos e seis meses de prisão efetiva, ao pagamento de mais de 22 mil euros e, ainda, ao impedimento de exercer cargos autárquicos durante o período de cinco anos.Em causa estão seis crimes de prevaricação, tendo sido apenas condenado por um. Esgotados os recursos, a decisão transitou em julgado e o ex-autarca cumpre, agora, a pena a que foi condenado no estabelecimento prisional de Beja. A detenção foi efetuada por o antigo autarca não se ter apresentado na prisão, conforme tinha sido notificado pela Justiça.Os factos pelos quais foi sentenciado recuam a 2009, quando João Nabais contratou uma empresa de um amigo para realizar obras da autarquia. Segundo o tribunal, terá adiantado dinheiro à empresa para que esta realizasse os trabalhos e terá ainda pago por obras realizadas a um custo mais baixo do que aquele a que efetivamente estavam a ser pagas.Nabais foi presidente do município de Alandroal entre 2002 e 2009, eleito nas listas do PS.