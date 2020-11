Antigo candidato à presidência do Benfica absolvido de burlas a autarquias

Carlos Quaresma, que estava acusado de burlas a 35 câmaras municipais e instituições sociais, foi agora absolvido de todos os crimes pelo Tribunal de Faro. O homem, de 65 anos e que chegou a ser candidato à presidência do Benfica, vai avançar com pedidos de indemnização às autarquias e entidades que o acusaram.



Segundo a acusação do Ministério Público, Carlos Quaresma teria lucrado 265 mil euros, cobrando seis mil euros a mais por cada transporte de material ortopédico doado da Suécia para Portugal, através de uma fundação da qual dizia ser presidente, mas o tribunal não encontrou provas que sustentassem os crimes.



