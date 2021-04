SMS enviada por vítima do Meco a amigo revela que estava alcoolizada no fim de semana da tragédia

Ailton Pereira, antigo dux da Lusófona, e Diana Pombeiro, que terá enviado SMS ao antigo Dux Rui a dizer que João Gouveia estava com sede de praxar as vítimas, são hoje ouvidos.



O julgamento do processo cível em que as famílias dos seis jovens que morreram durante uma praxe na praia do Meco em 2013 reclamam indemnizações no valor global de 1,3 milhões de euros, arrancou esta quarta-feira no Tribunal de Setúbal.Ailton Pereira, antigo dux da Lusófona, e Diana Pombeiro, que terá enviado SMS ao antigo Dux Rui a dizer que João Gouveia estava com sede de praxar as vítimas, são hoje ouvidos.

Ao minuto Atualizado a 28 de abr de 2021 | 15:09

12:16 | 28/04 Ao contrário do antigo Dux Ailton Pereira, Sérgio acredita que a universidade sabia da existência do Copa.



"Acredito plenamente que sabiam da existência do Copa" dado que viam frequentemente grandes ajuntamentos de pessoas em praxe junto ao bar da faculdade, diz Sérgio.



Sérgio Luís era amigo de Andreia Revez, uma das vítimas, e no fim de semana fatídico trocou SMS com ela.



Andreia revelou que estava alcoolizada, que estavam a consumir álcool no fim de semana dizendo ainda: "Isto está tão mal! Está péssimo isto!".



Nestas SMS, Sérgio usava um nome de código "Mariana" e justifica este nome porque Andreia não devia revelar nada do que se passava nos fins de semana de Mpc nem nada do que fosse falado no contexto de conselho máximo de praxe e por isso Sérgio falou com ela naquele fim de semana sob o nome de Mariana.