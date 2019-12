Apanhado traficante que exportava droga para a Finlândia

Um mês depois de ter desmantelado uma rede chinesa que exportava droga plantada na Maia e em Santa Maria da Feira para a Europa, a PJ do Porto volta a detetar outra estufa com dimensões empresariais, apreendendo cerca de 700 pés de canábis. Um homem foi detido e fica em preventiva.Esta investigação em particular iniciou-se há cerca de meio ano, quando foi detetada um encomenda contendo liamba, que se preparava para ser enviada para a Holanda. Foi possível apurar que o mesmo suspeito - também de nacionalidade estrangeira - já tinha procedido a mais três remessas similares, duas igualmente para a Holanda e a última para a Finlândia.O traficante viria a ser detido em flagrante, quando ia expedir nova embalagem. No total, as encomendas tinham cerca de 30 quilos de liamba. Só que a investigação prosseguiu e a Polícia Judiciária acabou por identificar um armazém arrendado - não por este suspeito, mas por um "membro da mesma organização" - no distrito de Aveiro. Foram apreendidos os referidos pés de canábis, assim como toda a estrutura de topo tecnológico montada para o efeito.A 18 de novembro, a PJ dava conta de grupos organizados do género instalados no País. "Este ano tem sido anómalo neste tipo de realidade. O normal era identificar produções pequenas, mas agora são estruturas empresariais", explicou então Avelino Lima, coordenador da investigação da PJ, justificando a situação com as condições climatéricas favoráveis.